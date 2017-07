Gentiloni: liberazione di Mosul sconfitta decisiva per Daesh - La liberazione della città di Mosul in Iraq "è una sconfitta decisiva" per l'Isis. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sottolineando che il premier iracheno Haider al-Abadi "annuncia la liberazione di Mosul. Una sconfitta decisiva per Daesh. L'impegno italiano per stabilizzare l'Iraq continua".

Dopo tre anni vittoria dell'Iraq - L'offensiva lanciata il 17 ottobre dalle forze irachene, sostenute dalla coalizione anti Isis, dopo quasi nove mesi di battaglia strada per strada pone fine a tre anni di controllo jihadista sulla città. "Il comandante in capo delle forze armate (cioè il premier iracheno ndr.) Haider al-Abadi è arrivato nella città liberata di Mosul e si è congratulato con i combattenti eroici e con il popolo iracheno per la grande vittoria", ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro.



Al-Abadi ha incontrato i comandanti militari nella zona ovest di Mosul, ma la dichiarazione formale della liberazione dell'intera città è ancora attesa. Si sentono infatti ancora rumori di raid aerei e scontri a fuoco nelle stradine strette della città vecchia, che è stata l'area dell'ultima sacca di resistenza del gruppo terroristico. Il presidente francese Emmanuel Macron, il cui Paese fa parte della coalizione a guida Usa che compie raid aerei e ha fornito addestramento e assistenza alle forze irachene sul campo, ha già celebrato la sconfitta: "Mosul liberata dall'Isis: la Francia rende omaggio a tutto coloro che, insieme ai nostri soldati, hanno contribuito a questa vittoria", ha scritto su Twitter. Alla battaglia per la liberazione, oltre che soldati iracheni e coalizione internazionale a guida Usa, hanno partecipato i peshmerga curdi, nonché tribù arabe sunnite e miliziani sciiti.



Era la roccaforte dell'Isis - Lo Stato islamico aveva conquistato Mosul a giugno del 2014 e ne aveva fatto la sua roccaforte in Iraq, come poi Raqqa in Siria. E' qui, dal pulpito della Grande moschea di al-Nouri distrutta a giugno scorso, che il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi proclamò in quella estate del 2014 un califfato a cavallo fra Siria e Iraq. La sconfitta a Mosul, dunque, è un colpo duro per i jihadisti, che stanno perdendo terreno anche a Raqqa. Ma l'Isis controlla ancora parti di territorio, in Iraq a questo punto perlopiù zone rurali a ovest e a sud di Mosul, e adesso che l'autoproclamato califfato perde pezzi il gruppo proverà probabilmente a rifarsi con attentati.