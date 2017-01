Iraq, giornalista rapita dalla sua casa a Baghdad

Una giornalista irachena è stata rapita da uomini armati nella sua abitazione a Baghdad: a confermarlo è stato il primo ministro iracheno, che ha ordinato un'inchiesta a un'organizzazione non governativa. La giornalista, Afrah Shawqi, ha collaborato in passato con il giornale saudita Asharq al Awsat e scrive per diversi siti internet. Lunedì aveva pubblicato un articolo contro i gruppi armati iracheni "che agiscono del tutto impunemente".