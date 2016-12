Iraq, ferito in raid il portavoce dell'Isis

A riportare il ferimento di uno dei massimi leader dello stato islamico - spiega la Cnn - sarebbe un comunicato del Joint Operations Command dell'Iraq. Se Abu Bakr al-Baghdadi è il leader indiscusso dell'Isis, al-Adnani è la figura più conosciuta dello Stato islamico, comparendo di persona o solamente in voce in moltissimi dei messaggi dell'organizzazione.



L'attacco risale ad alcuni giorni fa ed è avvenuto nella regione di Barwana; inoltre al-Adnani avrebbe perso "una grande quantità di sangue" e sarebbe poi stato trasferito a Mossul, nel nord dell'Iraq. Stando alla coalizione anti Isis guidata dagli Stati Uniti, questa settimana oltre 100 combattenti dello Stato islamico sono stati uccisi a Barwana e dintorni in raid aerei mirati ad aiutare l'esercito iracheno a respingere le offensive dei militanti nei pressi di Haditha.



Al-Adnani è un siriano di Idlib: oltre 10 anni fa aveva prestato fedeltà ad al-Qaeda. Alcuni osservatori sostengono che sarebbe lui il successore di al-Baghdadi, se a questi dovesse succedere qualcosa. Al Adnani tra il 2005 e il 2010 fu catturato in Iraq e detenuto in una struttura Usa. Sulla sua testa pende una taglia da 5 milioni di dollari fissata dal Dipartimento di stato americano.