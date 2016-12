Iraq, esplode ordigno al passaggio di una carovana: 18 civili uccisi

Almeno 18 civili sono morti e cinque poliziotti sono rimasti feriti in Iraq per l'esplosione di un ordigno al passaggio di una carovana che trasferiva sfollati in fuga dai combattimenti fra esercito e Stato islamico. Lo riferisce all'agenzia Efe una fonte della sicurezza della città di Tikrit, che si trova 180 chilometri a nord di Baghdad. Gli sfollati provenivano dalla zona di Al Hauiya.