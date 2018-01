Iraq, duplice attacco suicida a Baghdad: almeno 26 le vittime

Almeno ventisei persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in seguito a due esplosioni a Baghdad . Il generale Saad Maan, portavoce del comando congiunto delle operazioni, che riunisce esercito e polizia, aveva dato notizia dell'attentato, il secondo in pochi giorni, precisando che a causarlo erano stati due kamikaze.

Saad Maan ha detto che il duplice attacco è avvenuto durante l'ora di punta nella piazza Tayran. Per il momento l'attentato non è stato rivendicato, ma le autorità non escludono che si tratti dell'Isis.