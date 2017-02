Iraq, duplice attacco kamikaze nella zona di Mosul: 12 morti

E' di almeno 12 civili morti e altri 33 feriti il bilancio di un duplice attacco kamikaze in Iraq, in un mercato popolare nella zona orientale di Mosul, quella liberata dai jihadisti dello Stato Islamico durante la vasta offensiva lanciata dai governativi a ottobre. Lo ha riferito l'antiterrorismo iracheno, spiegando che "due attentatori con addosso cinture esplosive si sono fatti saltare in aria in un mercato nel quartiere al Zahara".