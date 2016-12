Iraq, doppio attentato: 21 morti

Un'autobomba è esplosa in un mercato affollato per la fine del Ramadan in una cittadina a 30 chilometri a nordest di Baghdad, uccidendo 21 persone. Altre 50 persone sono rimaste ferite nell'attentato a Khan Bani Saad, nella provincia di Diyala dove l'Isis ha compiuto molte azioni. La folla ha reagito con rabbia all'attentato che un ufficiale di polizia ha definito "devastante".