Iraq, coalizione Usa: nostri raid non hanno distrutto moschea Mosul

La coalizione a guida Usa in Iraq ha negato di avere bombardato la moschea Al Nouri a Mosul, come invece sostiene l'Isis. Un portavoce della coalizione, il colonnello dell'esercito Ryan Dillon, ha confermato che la moschea è stata distrutta, precisando però che non sono stati gli americani ad abbatterla. "Non abbiamo condotto dei raid in quell'area", ha detto. Il ministero della Difesa iracheno ha accusato l'Isis di averla fatta saltare in aria.