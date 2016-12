Iraq, caldo record oltre i 50 gradi

Caldo record in Iraq. La colonnina di mercurio ha superato i 50 gradi in diverse regioni del centro e del sud del Paese: per questo la segreteria generale del Consiglio dei ministri ha deciso che giovedì tutti gli uffici statali resteranno chiusi. L'anomala ondata di caldo durerà fino a venerdì, stando alle previsioni dei meteorologi. Le temperature si abbasseranno quindi da sabato.