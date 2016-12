Iraq, bombe in diversi quartieri sciiti a Baghdad: decine di morti

Almeno 25 persone sono morte e oltre 60 sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di cinque bombe in quartieri sciiti a Baghdad, in Iraq . L'ultimo attentato è stato effettuato con un'autobomba esplosa in un mercato nel quartiere di Hurriyah, a nord-ovest della capitale irachena, provocando almeno dieci vittime.

Il primo attacco è avvenuto in un mercato popolare a nord della capitale irachena: 3 i morti e 10 i feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale; altre due bombe sono esplose in mercati nelle zone di Topchi e Zataria uccidendo 4 persone e ferendone 16. Una quarta bomba è poi esplosa nel quartiere di Sadr City.



Nel quinto attentato la bomba è esplosa in un altro mercato, di frutta e verdura, nel quartiere a maggioranza sciita di Hurriyah, a nord-ovest della capitale irachena, causando almeno 10 morti e decine di feriti.



Il numero delle vittime non è ancora definitivo ma è aggiornato dalle autorità di ora in ora.