Iraq, bombe e kamikaze dentro e fuori Baghdad: 12 i morti

Una serie di attacchi dentro e fuori Baghdad hanno provocato la morte di 12 persone, secondo fonti ufficiali rimaste anonime. L'attentato più sanguinoso ha colpito il quatiere di Abu Ghraib, dove un kamikaze si è fatto esplodere mentre si stava celebrando un funerale, uccidendo tre poliziotti e due civili: 16 i feriti. Tre i morti per una bomba a Madain, 20 km da Baghdad, e quattro vittime in due attacchi in altre aree commerciali della capitale.