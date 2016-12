Iraq, Barack Obama invia altri 450 soldati per addestrare le forze locali

La Casa Bianca ha annunciato ufficialmente l'invio in Iraq di altri 450 soldati: avranno il compito di addestrare le forze locali che combattono contro l'Isis. I soldati - secondo il Wall Street Journal - verranno inviati a nord-ovest di Baghdad per sostenere gli sforzi per la liberazione di Ramadi e della provincia di Anbar dalle milizie dello Stato islamico.Il presidente Barack Obama ha preso la decisione su richiesta del premier iracheno al Abadi.

La mossa del presidente americano arriva dopo le parole con cui ha definito "ancora incompleta" la strategia adottata dagli Usa nella lotta agli jihadisti in Iraq. Incompleta proprio sul fronte della formazione delle truppe locali che - aveva detto Obama - deve essere accelerata e resa più efficace di quanto non lo sia stata finora.



I nuovi militari americani si aggiungeranno agli oltre 3mila già presenti in Iraq, tutti col ruolo di consiglieri e addestratori, senza alcun incarico sul campo di battaglia. L'ultimo invio di truppe in Iraq da parte degli Stati Uniti era stato a novembre, ben 1.500 soldati.



Il tutto va inquadrato in un ripensamento generale della strategia della Casa Bianca nell'ambito della lotta all'Isis, visti i recenti successi degli jihadisti in Iraq e in Siria nonostante i martellanti raid aerei della coalizione internazionale guidata dagli Usa.