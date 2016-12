Iraq, Ban Ki-moon: "Respingere tentativi di minare unità del Paese"

Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon, condannando l'attentato contro un gruppo di sciiti a Baghdad, ha auspicato che attacchi come questo non servano a "diffondere la paura". Inoltre ha esortato il popolo iracheno "a respingere ogni tentativo di minare l'unità del Paese". Il segretario delle Nazioni Unite si è detto quindi "inorridito dal totale disprezzo per la vita umana" dimostrato da questo attentato.