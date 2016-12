Iraq, autobomba in un mercato di Baghdad: undici morti

Almeno 11 persone sono rimaste uccise e oltre 30 ferite nell'esplosione di un'autobomba in un quartiere a maggioranza sciita nella zona nord-est di Baghdad, in Iraq. Lo riferiscono fonti ufficiali. Al momento l'attentato non è stato ancora rivendicato, anche se tutto lascia pensare che possa essere opera dello Stato Islamico: solo la scorsa settimana Isis ha compiuto infatti nel Paese altri due attacchi costati la vita a 300 persone.