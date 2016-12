Un attentatore suicida si è fatto esplodere presso un checkpoint in un quartiere nord di Baghdad, in Iraq, uccidendo almeno 14 persone. Un membro delle forze di sicurezza ha detto che i feriti sono oltre 30. L'attacco kamikaze è avvenuto nella zona a maggioranza sciita di al-Kazimiyya, non lontano dal mausoleo dell'imam Musa al-Kazim. L'Isis ha rivendicato l'attentato tramite l'agenzia Amaq, vicina al gruppo jihadista.