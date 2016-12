Iraq, attacchi kamikaze a Tikrit e Samarra: undici morti

Un doppio attentato a Tikrit e Samarra, in Iraq, ha causato la morte di 11 persone. Nella prima città, un kamikaze ha fatto esplodere un'ambulanza carica di esplosivo causando la morte di nove persone. A Samarra, 50 chilometri a sud di Tikrit, due persone sono morte quando un attentatore suicida si è fatto esplodere in un'auto in un parcheggio per i pellegrini sciiti in visita a una moschea.