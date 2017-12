Iraq, almeno 9mila morti civili per liberare Mosul dall'Isis

Il bilancio delle persone uccise nella battaglia durata nove mesi per strappare la città irachena ai tagliagole dell'Isis non è stato ammesso dalla coalizione a guida Usa, dal governo iracheno o dall'autoproclamato Califfato.



Tuttavia, un conteggio è stato tenuto e aggiornato dagli addetti all'obitorio cittadino e dai volontari che si sono impegnati a recuperare i cadaveri nelle strade e sotto le macerie dei bombardamenti. La coalizione, che ha affermato di non avere risorse per inviare degli investigatori a Mosul, ha riconosciuto la responsabilità per solo 326 morti.



Dei quasi 10morti morti che risultano alla Ap, circa un terzo sono vittime di bombardamenti della coalizione e un altro terzo sono vittime della violenza frenetica dell'Isis prima della sua sconfitta, mentre non è stato possibile stabilire di chi sia la responsabilità della morte delle altre circa 4mila persone, rinvenute in zone e quartieri martellati da bombardamenti aerei, esplosioni innescate dall'Isis e colpi di mortaio lanciati da ogni parte.