Iraq, Al Abadi e Trump: accelerare lotta contro Stato islamico

Il premier iracheno Haider Al Abadi e il presidente Usa Donald Trump, nel corso di una telefonata, "hanno parlato di accelerare la campagna per sconfiggere il resto dell'Isis e della necessità di lavorare insieme per contrastare le altre minacce nelle regione". Lo rende noto la Casa Bianca sottolineando come Al Abadi abbia ringraziato Trump per il "sostegno decisivo" nella lotta contro lo Stato islamico.