Iran,Usa:senza accordo no controlli

"L'alternativa all'intesa con l'Iran è un aumento del rischio di una guerra e dei rischi per la nostra sicurezza nazionale". Lo ha detto Barack Obama all'indomani dell'accordo siglato con Teheran sul nucleare. "Senza l'intesa non vi sarebbe alcun controllo sul loro programma nucleare", ha aggiunto il presidente Usa sottolineando come ora siano stati posti limiti severi.