Iran, Usa: "Restano nodi irrisolti"

"Nonostante i progressi fatti, alcuni dei problemi più duri restano irrisolti". Lo afferma il segretario di Stato americano, John Kerry, sulle trattative sul nucleare iraniano. "Non staremo al tavolo dei negoziati per sempre - ha aggiunto - ci sono delle decisioni da prendere subito". "Se l'Iran non farà i passi necessari, inclusi quelli per garantire le ispezioni - ha confermato il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest - non ci sarà l'accordo".