Iran, Usa: "Nostro obiettivo è azzerare proventi del petrolio"

La campagna di pressione Usa sull'Iran mira ad azzerare i suoi proventi petroliferi per costringere Teheran a cambiare il suo comportamento nella regione. Lo ha spiegato in conferenza stampa un alto dirigente del dipartimento di Stato americano, Brian Hook, direttore della pianificazione politica. Gli Usa, ha aggiunto, mirano quindi ad avere il maggior numero possibile di Paesi che riducano a zero l'import del greggio iraniano.