Iran, Usa: liberate manifestanti e prigionieri politici

La Casa Bianca ha chiesto "la liberazione immediata" dei manifestanti iraniani imprigionati durante le recenti proteste e di tutti i "prigionieri politici". "Non resteremo zitti mentre la dittatura iraniana reprime i diritti dei suoi cittadini", si legge in un comunicato. Venerdì Trump deve decidere se prorogare o meno l'esenzione dalle sanzioni per Teheran in relazione all'accordo sul suo programma nucleare.