Iran, Ue: da Netanyahu nessun dato su violazioni intesa

"Per il momento non ho visto argomenti del premier Netanyahu su violazioni da parte dell'Iran dei suoi impegni nucleari nell'ambito dell'accordo". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini sottolineando che "se qualsiasi Paese ha informazioni di non conformità" le "dovrebbe convogliare ai meccanismi legittimi, all'Aiea e alla Commissione congiunta per il monitoraggio. Abbiamo meccanismi per affrontare eventuali preoccupazioni".