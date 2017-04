Iran, Trump ordina la revisione dell'accordo sul nucleare per "prudenza"

A condurr ele verifiche, entro 90 giorni, saranno varie agenzie federali Usa sotto la guida del Consiglio per la sicurezza nazionale. Se Trump "avesse pensato che tutto era ok non lo avrebbe fatto", ha però ammesso Spicer. "Parte della verifica dell'accordo è per stabilire se l'Iran lo rispetta e per formulare raccomandazioni sulla strada da seguire", ha aggiunto il portavoce.



In questo modo il tycoon tiene sulla graticola Teheran, riservandosi eventuali decisioni o ripensamenti. In campagna elettorale Trump aveva criticato l'accordo definendolo "il peggiore mai negoziato" ma aveva espresso opinioni diverse sul da farsi, ossia se uscire dall'intesa, modificarla o tenerla in vita con un controllo più rigido. Ora sembra volersi tenere aperte tutte le porte per far sentire il fiato sul collo a Teheran.



L'accordo era stato siglato a Vienna nel luglio del 2015 dopo 18 mesi di negoziati tra l'Iran e sei Paesi (Usa, Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Cina.