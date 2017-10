Iran, Trump: non ha rispettato lo spirito dell'accordo sul nucleare

L'Iran non ha rispettato lo "spirito" dell'accordo sul nucleare. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, incontrando i leader militari alla Casa Bianca. "Il regime iraniano - ha aggiunto - sostiene il terrorismo ed esporta violenza, spargimenti di sangue e caos nel Medio Oriente. Questo è il motivo per cui dobbiamo mettere fine alle aggressioni e alle ambizioni nucleari dell'Iran. Non gli dobbiamo consentire di ottenere le armi nucleari".