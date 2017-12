Iran, terremoto di magnitudo 5.2 a sudovest di Teheran

Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato a Meshkindasht in Iran, a 40 chilometri a sudovest di Teheran. Lo ha riferito la tv di Stato precisando che al momento non si registrano danni a cose o a persone. Il terremoto è stato sentito anche in altre città del nord del Paese, tra cui la capitale. In azioni le squadre di soccorso e aiuto alla popolazione. A novembre un sisma di magnitudo 7.2 aveva scosso l'ovest dell'Iran causando oltre 600 morti.