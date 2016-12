2 novembre 2014 Iran, tenta di guardare una partita di volley maschile: condannata a un anno di prigione La 25enne britannico-iraniana, arrestata a giugno, aveva iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le sue condizioni di detenzione Tweet google 0 Invia ad un amico

13:19 - E' stata condannata ad un anno di reclusione Ghoncheh Ghavami, la giovane britannica di origine iraniana sotto processo in Iran per aver cercato di assistere a una partita di pallavolo maschile a giugno. Lo riferisce un tweet di Al Arabiya che cita "un avvocato di Teheran". La 25enne aveva iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le sue condizioni di detenzione.

La giovane era stata arrestata il 20 giugno e rinchiusa nella prigione di Evin a Teheran per aver chiesto, assieme ad altre attiviste, di assistere all'incontro di World League Iran-Italia malgrado il divieto imposto dalla rigida morale islamico-sciita. Ghoncheh era stata rilasciata su cauzione e poi arrestata di nuovo. In carcere aveva anche iniziato uno sciopero della fame e il Foreign office aveva espresso preoccupazione per il suo caso.