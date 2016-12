Iran, telefonata tra Putin e Obama

Il presidente americano, Barack Obama, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, sull'accordo sul nucleare iraniano. Lo afferma la Casa Bianca. La telefonata è avvenuta mentre Obama si trovava sull'Air Force One. Obama ha ringraziato il leader del Cremlino per "il ruolo significativo giocato dalla Russia per il raggiungimento di una pietra miliare come l'accordo con l'Iran".