Iran, si vota per il Parlamento

Seggi aperti in Iran per eleggere il nuovo Parlamento iraniano, Majlis, e per la nuova "Assemblea degli esperti", l'organismo che dovrà nominare la prossima Guida Suprema. Rimarranno aperti per almeno 10 ore, secondo quanto ha annunciato il responsabile della commissione elettorale Moqimi. Sono 54,9 milioni gli elettori iraniani chiamati a votare tra 4,844 candidati, tra cui 500 donne, per i 290 posti nel Parlamento.