Iran,senatore Usa appoggia accordo

Il leader democratico al Senato americano, Harry Reid, ha sciolto la riserva e ha deciso di appoggiare il presidente Barack Obama per la ratifica al Congresso Usa dell'accordo raggiunto con Teheran sul nucleare iraniano. Reid è il senatore democratico che conta di più e il suo endorsement è cruciale per gli sforzi della Casa Bianca, determinata a far passare l'accordo.