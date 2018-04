Iran: se Usa fuori da accordo riprenderemo programma nucleare

L'Iran è pronto a riprendere in modo "intenso" il programma di arricchimento nucleare se gli Stati Uniti si ritireranno dell'accordo siglato nel 2015 e ulterori "drastiche misure" sono prese in considerazione in risposta all'uscita degli Usa. Lo ha detto il ministro iraniano degli Esteri, Javad Zarif, aggiungendo che l'Iran non sa cercando di acquisire una bomba nucleare.