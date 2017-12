Iran, scossa di terremoto a Kerman: magnitudo 6

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 6:32 ora locale (le 3:32 in Italia) nella provincia sudorientale iraniana di Kerman . Stando a un primo bilancio fornito dalle autorità locali non ci sarebbero vittime . La zona era già stata colpita da un sisma di magnitudo 5.2 a metà dell'ottobre scorso.

Secondo quanto riferito dall'istituto geosismico americano (Usgs), il sisma è stato registrato a 10 chilometri di profondita' e 58 chilometri a nord-est di Kerman. L'istituto ha riferito anche di una scossa di magnitudo 5 registrata una decina di minuti più tardi.



"Contattato telefonicamente, il sottoprefetto ci ha detto che per ora non sono state segnalate vittime, ma ci sono stati danni in diversi villaggi", ha riferito alla televisione di Stato Hossein-Ali Mehrabizadeh, responsabile dell'unità di crisi della provincia di Kerman. Secondo un altro funzionario locale citato dai media, "le strade che portano ad alcuni villaggi sono state bloccate e le pareti di alcuni vecchi edifici sono crollate".



La scossa è stata registrata tre settimane dopo il terremoto di magnitudo 7.3 che ha colpito la provincia di Kermanshah, nell'ovest dell'Iran, e che ha causato oltre 400 vittime. La zona di Kerman, invece, era stata colpita da un sisma di magnitudo 5.2 a metà ottobre, ma in quel caso non si registrarono morti.