Iran, Rohani: "Trump non può fare quello che vuole"

Dopo le dichiarazioni di Donald Trump contro l'accordo sul nucleare con l'Iran, è arrivata pronta la risposta del presidente iraniano, Hassan Rohani. "Noi siamo impegnati nel rispetto dell'accordo internazionale" ha detto in un intervento televisivo. "Trump non può fare quello che vuole. L'accordo sul nucleare è stato ratificato dall'Onu, non è un accordo bilaterale".