Iran, Rohani: rafforzeremo le nostre capacità militari, anche balistiche

"L'Iran rafforzerà le proprie capacità militari, comprese quelle balistiche, nonostante le critiche mosse da Stati Uniti e Francia". Lo ha detto Hassan Rohani rispondendo alla minaccia del presidente americano Donald Trump di far cadere l'accordo sul nucleare. "Quando si tratta di difendere il nostro Paese non chiediamo il permesso a nessuno", ha aggiunto il presidente iraniano in un discorso trasmesso in diretta televisiva.