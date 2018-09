Iran, Rohani: faremo rimpiangere a Usa loro aggressione

"Faremo rimpiangere agli Usa la loro intromissione e la loro aggressione contro altri Paesi, in particolare l'Iran". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, parlando dell'attacco ad Ahvaz, rivendicato sia dall'Isis sia da un gruppo speratista sunnita, in cui sono rimaste uccise 25 persone. "Tutti questi piccoli Stati mercenari in questa regione sono sostenuti dall'America", ha aggiunto riferendosi ai Paesi del Golfo.