Iran, riunione Parlamento su proteste: "Stranieri fomentatori"

Il Parlamento iraniano si è riunito per esaminare le proteste avvenute nei giorni scorsi in numerose città del Paese. Secondo Jalal Mirzarei, uno dei parlamentari citato dall'agenzia stampa statale Irna, "durante la seduta straordinaria è stato messo in risalto che elementi stranieri, e in particolare gli Stati Uniti, hanno avuto un ruolo fondamentale nell'organizzare, fomentare e manipolare la recente sollevazione".