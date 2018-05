Iran, rilasciato il direttore del giornale riformista "Shargh"

E' stato rimesso in libertà Mehdi Rahmanian, direttore del giornale riformista Shargh, arrestato in Iran dopo la pubblicazione di un articolo sulla prostituzione. Il numero uno del quotidiano era stato fermato dopo la querela di alcune persone che si sono lamentate in quanto secondo loro l'articolo, che sosteneva la prostituzione in un complesso residenziale nella città di Mashhad, insultava le donne. Rahmanian dovrà risarcire i querelanti.