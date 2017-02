Iran rilascerà visti a squadra wrestling Usa dopo stop Travel Ban

L'Iran rilascerà i visti per la squadra di wrestling degli Stati Uniti in modo che possa partecipare alla Freestyle World Cup in programma il 16 e 17 febbraio a Kermanshah. Si tratta di un ribaltamento della decisione annunciata venerdì 3 febbraio quando, in risposta al Travel Ban (ora bloccato), Teheran aveva annunciato che avrebbe impedito alla squadra americana di partecipare alla gara.