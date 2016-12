Iran:rapporti con Italia amichevoli

I rapporti dell'Iran con l'Italia sono sempre stati "amichevoli" e anche in campo economico "non vi sono mai stati ostacoli, tanto più oggi con la caduta delle sanzioni". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, rispondendo in una conferenza stampa sulla sua visita in Italia il 25 e 26 gennaio. Visita in cui si parlerà di collaborazione e investimenti in "industria, infrastrutture, energia e scienza", e prevederà un incontro con il Papa.