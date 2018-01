Iran, quinto giorno di proteste: dodici morti e caos in strada

In Iran non si fermano le proteste antigovernative che contestano il carovita e la corruzione del regime. Secondo fonti ufficiali le vittime sono almeno dodici. Le forze di sicurezza hanno respinto "dimostranti armati" che cercavano di prendere d'assalto stazioni di polizia e basi militari in diverse città. E la tensione non accenna a calare nonostante l'invito di Rohani.