Iran, Putin: non tutto è perduto, accordo può ancora essere salvato

Per Vladimir Putin "non tutto è ancora perduto" riguardo l'accordo sul programma nucleare iraniano. "Trump non chiude la porta ai negoziati. Il fatto è che parecchie cose non gli vanno bene, ma in linea di principio il presidente Usa non esclude un'intesa con l'Iran", ha detto il capo del Cremlino durante il Forum economico di San Pietroburgo. "Io penso - ha aggiunto - che non tutto sia perduto e che l'accordo possa ancora essere salvato".