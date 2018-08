Iran, proteste contro caro-vita: un morto e 20 arresti

Un morto e almeno venti arresti: è il bilancio delle proteste contro il governo iraniano per la crisi economica nel Paese. Lo riferisce l'agenzia Farsnews. Le manifestazioni sono in corso da martedì in diverse città del Paese. Migliaia le persone in piazza contro l'impennata dei prezzi e la drammatica svalutazione del rial, dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'intesa nucleare.