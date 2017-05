Iran, presidente Rohani: "Basta con chi imprigiona e fa esecuzioni"

Alle prossime presidenziali "la gente dirà ancora una volta no a coloro che sapevano soltanto imprigionare e fare esecuzioni". Così il presidente dell'Iran e candidato riformista alle elezioni del 19 maggio, Hassan Rohani, ha attaccato a sorpresa i suoi avversari sostenendo che "la nostra gioventù ha scelto il cammino della libertà, non si può impedire il progresso". Per questo "l'attuale governo intende connettere il Paese al mondo".