Iran, Parlamento aumenta le spese per i missili balistici

Il Parlamento iraniano ha votato a favore dell'incremento delle spese per il programma di missili balistici e per la Guardia Rivoluzionaria, recentemente colpiti da nuove sanzioni americane. Secondo l'agenzia di stampa statale Irna, la misura e' stata votata da 240 parlamentari con una sola astensione. Il 18 luglio Trump ha imposto nuove sanzioni a 18 soggetti, fra individui e gruppi iraniani, proprio per il programma balistico.