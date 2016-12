Iran, Obama pensò a cyber-attacco

Durante il primo mandato di Barack Obama, gli Usa misero a punto un piano per un cyber-attacco contro l'Iran. Lo rivela il New York Times. L'operazione sarebbe scattata nel caso in cui gli sforzi diplomatici volti a limitare il programma nucleare di Teheran fossero falliti causando uno scontro armato. "Nitro Zeus", questo il nome del piano, avrebbe reso inutilizzabili le difese aeree iraniane, i sistemi di comunicazione e parte della rete elettrica.