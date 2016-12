Iran, Obama: critiche sbagliate

"Sono critiche sbagliate" quelle che puntano il dito contro l'accordo sul nucleare iraniano perché non porta ad eliminare interamente l'infrastruttura per l'arricchimento. Così il presidente degli Stati Uniti Barack Obama risponde in un'intervista del New York Times. "Quello che abbiamo ottenuto - ha sottolineato Obama - è tagliare ogni strada all'Iran verso lo sviluppo dell'atomica".