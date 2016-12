Iran non manda pellegrini alla Mecca: nervi tesi con Arabia Saudita

L'Iran ha reso noto che non manderà i suoi cittadini al tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, l'hajj, che si svolge in settembre. Lo ha annunciato il ministro della Cultura e della Guida islamica di Teheran, Ali Jannati, all'agenzia Fars. I negoziati per trovare una soluzione in extremis "sono falliti a causa degli ostacoli posti dei sauditi", ha detto il ministro. Da gennaio l'Arabia Saudita ha interrotto i rapporti diplomatici con l'Iran.