Iran: "Nessuna spia in Kenya"

L'ambasciata iraniana a Nairobi, in Kenya, ha nettamente smentito che due kenyani arrestati nei giorni scorsi nel Paese abbiano legami con l'Iran. I due avrebbero compiuto vari viaggi in Iran per prendere in consegna denaro da usare per attacchi terroristici. Secondo quanto riferito dall'Ap, avrebbero anche confessato di lavorare per le Guardie della rivoluzione iraniane.