Iran, Mogherini: "Non si può smantellare un accordo che funziona"

"L'Iran ha ottemperato a tutti gli impegni di un accordo che ha prevenuto una proliferazione delle armi nucleari in Medio Oriente. Così come siamo stati indispensabili a raggiungere l'accordo, saremo il punto di riferimento per chi crede che il multilateralismo vada protetto. Soprattutto non ci si può permettere nel mondo di oggi dove tutto va male di smantellare l'unico accordo che funziona". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini.