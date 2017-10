Iran, Mogherini: "L'accordo sul nucleare non appartiene agli Usa"

L'accordo sul nucleare con l'Iran "non è un accordo bilaterale e non appartiene a nessun singolo Paese, e non è facoltà di nessun singolo Paese mettergli fine", perché è stato "unanimemente approvato dall'Onu". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, dopo gli annunci del presidente Usa, Donald Trump. "Non possiamo permetterci - ha aggiunto la Mogherini - di mettere fine a un accordo che sta dando risultati".